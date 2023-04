Hemonúcleo de Barra Mansa vai funcionar no feriado de Tiradentes

Unidade está com estoque crítico de sangue do tipo O-

O Hemonúcleo de Barra Mansa informa que vai funcionar no feriado de Tiradentes, na próxima sexta-feira (21), com horário de 7h às 13h, exclusivamente para coleta de sangue. Em períodos de feriado a procura por bolsas de sangue costuma ser grande por conta de acidentes, principalmente nas estradas.

A unidade está com o estoque de sangue do tipo O- em estado crítico, e em nível baixo os tipos O+, A-, B- e AB-, necessitando urgentemente de doações.

A captadora de doadores do Hemonúcleo, Claúdia Maria, reforçou a necessidade de doação principalmente do tipo O-, que é considerado doador universal. “É importante para o paciente, já que ele supre todos os outros negativos. Assim, esse tipo sanguíneo se torna fundamental, pois a sua doação consegue preencher todas as urgências pela falta dos outros tipos negativos. Com essa estratégia fica mais fácil executar as carências”, esclareceu Cláudia.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. A pessoa deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, ela deve aguardar seis meses após a realização da mesma.

O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, nº 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro.