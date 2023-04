Encontro promovido pelo Conselho Tutelar contou com a participação das secretarias de Ordem Pública, Ação Comunitária, Saúde, Educação e Fevre

A convite do Conselho Tutelar, a Prefeitura de Volta Redonda participou de reunião intersetorial com a rede de proteção da criança e do adolescente para definir ações para o enfrentamento das violências nas instituições de ensino do município. O encontro aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), no auditório do Instituto de Educação Professor Manoel Marinho, na Vila Santa Cecília.

Durante a reunião, que buscou fortalecer os laços entre os integrantes da rede de atendimento a criança e adolescente, foi esclarecida a competência de cada serviço, demanda e critérios de atendimento, de acordo com a política de assistência, saúde, educação, segurança e outros seguimentos.

“O objetivo desta reunião intersetorial foi tirar propostas para combater este tipo violência e violação de direitos dentro das unidades de ensino municipal, estadual e privado; promover ações conjuntas, dando aos alunos todo suporte da rede de proteção conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente”, disse o conselheiro tutelar Bruno Nicolau.

O conselheiro tutelar comentou que um dos pontos destacados na reunião foi a importância de integrar escola, família e comunidade, estimulando o acompanhamento e o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes.

“Desta forma, há um fortalecimento dos laços de afetividade, conscientizando os pais de seu importante papel na proteção, cuidados, responsabilidades e envolvimento da família com a escola e reforçando aos mesmos que a escola sempre será um lugar seguro”, enfatizou Bruno Nicolau.

O promotor de Justiça da Infância e Juventude de Volta Redonda, Leonardo Zulato Barbosa, destacou que o objetivo da rede de proteção à população infanto-juvenil é o de articular políticas. E reforçou o papel do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPERJ).

“O objetivo da rede é sempre articular as políticas de proteção à população infanto-juvenil em circunstâncias de risco pessoal e social, por meio de ações de caráter intersetorial, desenvolvidas pelo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O MPERJ, através da 1º Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Volta Redonda, inclusive irá elaborar um termo de cooperação após esta reunião de hoje, envolvendo todos os atores de proteção”, afirmou Zulato.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, destacou que a Semop atua de forma integrada e com um planejamento com as polícias Militar e Civil; agentes da operação “Segurança Presente” e da Guarda Municipal, com objetivo de otimizar os recursos disponíveis da segurança pública e oferecer suporte a toda a comunidade escolar.

“As forças de segurança estão atentas a qualquer problema que ocorra tanto nas escolas quanto no entorno das unidades e estão prontas para chegar em um curto espaço de tempo para poder sanar, caso não tenhamos êxito na prevenção. Mas a segurança ocorre de forma integrada com toda a população, inclusive estamos à disposição, com canais de comunicação direta com diretores e profissionais”, ressaltou o secretário Luiz Henrique.

Estiveram presentes representantes da 1º Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Volta Redonda; as secretarias municipais de Educação, Ação Comunitária (Smac), Saúde e Ordem Pública; Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda); Secretaria de Estado de Educação – Regional Sul Fluminense; Guarda Municipal (Patrulha Escolar); 28º Batalhão de Polícia Militar; 93ª Delegacia de Polícia Civil; Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam-VR); Coordenadoria Municipal de Juventude; Casa da Criança; Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Gaia, Nave-UFF e Conselho Tutelar I e II. Fotos: Divulgação