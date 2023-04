Nesta quinta-feira, dia 20, vacinação segue disponível nas unidades de saúde

O drive-thru de vacinação contra Influenza (gripe) e Covid-19 aplicou mais de duas mil doses nesta quarta-feira, dia 19, na Ilha São João. A iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), contou com a participação de mais de 100 profissionais de diversos setores da prefeitura. O pavilhão da Ilha foi dividido para que motociclistas e pedestres também pudessem se vacinar, além disso, o posto de atendimento médico no local foi dedicado às crianças, que receberam as doses pediátricas.

Um dos vacinados foi Marcelo Meirelles, acompanhado da esposa, que tomou as duas vacinas, atualizando sua caderneta. “Acho importante a iniciativa de drive-thru para imunização, pois facilita a vida das pessoas, principalmente daquelas que têm carro. Eu e minha esposa estamos nos vacinando contra gripe e Covid-19 e ficamos muito satisfeitos com o atendimento”, disse.

Outro vacinado foi o motociclista José Haganete que deixou uma mensagem de conscientização à população de Volta Redonda. “Vacinar é se conscientizar para o bem, por isso recomendo que todas as pessoas aproveitem esta oportunidade e vacinem-se”, ressaltou.

A profissional de saúde, Lucrécia Sadde, aproveitou o drive-thru para reforçar sua proteção. Ela, que perdeu a mãe em decorrência da Covid-19, ressaltou que a prevenção é fundamental para contenção do vírus.

“Só quem perdeu um familiar durante a pandemia sabe como é difícil, como dói. Temos que continuar nos vacinando para que essa doença continue com baixa transmissibilidade” destacou.

Vacinação nas unidades de saúde

Nesta quinta-feira, dia 20, as vacinas contra Influenza (gripe) e Covid-19 seguem disponíveis em todas as unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 08h às 16h. Algumas funcionam com horário estendido para atendimento, até as 18h: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/ Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz.

Quem pode se vacinar contra a gripe?

Entre os alvos da campanha da vacinação contra Influenza estão: pessoas acima de 60 anos; trabalhadores e estudantes da área de saúde; grávidas e puérperas; crianças de 6 meses a menores de 6 anos; pessoas com Deficiência (PCD) Permanente; trabalhadores da Educação; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade; motoristas de ônibus, aplicativos e taxistas; trabalhadores portuários; caminhoneiros; pessoas com comorbidades; pessoas em situação de rua; pessoas de Instituições de Longa Permanência e Residências Inclusivas; e trabalhadores da Assistência Social.

Quem pode se vacinar com a bivalente?

Pessoas acima de 12 anos com comorbidades: doença respiratória crônica; doença cardíaca crônica; hipertensão; doença renal crônica; doença hepática crônica; doença neurológica crônica; diabetes; imunossupressão; obesidade; transplantados e portadores de trissomias.

As demais doses contra a Covid-19 continuam sendo aplicadas. Para se vacinar é necessário apresentar caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS. Fotos de Cris Oliveira- Secom/PMVR