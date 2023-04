Suspeitos foram encaminhados para 93ª DP pelos agentes do Proeis e da Guarda Municipal de Volta Redonda

Um casal suspeito de furto em uma farmácia do bairro Aterrado, em Volta Redonda, foi abordado por agentes do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança) e da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) nesta quarta-feira, dia 19. A ação ocorreu após denúncias feitas ao grupo de WhatsApp da Segurança Integrada do bairro, vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Os suspeitos foram encaminhados à 93ª DP (Delegacia de Polícia Civil).

Às 12h27, o funcionário de uma farmácia da Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, solicitou ajuda, denunciando um suposto furto flagrado por uma das câmeras da loja, que foi compartilhado no grupo, bem como a descrição das vestimentas do casal. Imediatamente, os agentes entraram em alerta com a participação de alguns comerciantes\integrantes do grupo, que postaram o caminho percorrido pelos suspeitos, passando pela Avenida da Integração, no Aterrado, atravessando a passarela e chegando à Avenida Amaral Peixoto, no Centro, onde o casal foi inclusive fotografado. Eles foram abordados pelos agentes às 13h31 no local.

Com o homem, de 41 anos, e a mulher, de 30 anos, que disseram não ter endereços fixos, foram encontrados fracos de desodorante, creme para cabelo e embalagens de óleo corporal, dentro de uma sacola, supostamente furtados da farmácia. O caso está sendo investigado.

“Essa ação mostra o quanto estamos no caminho certo. Quero parabenizar os policiais militares e o Guarda Municipal pela rapidez e eficiência na solução do caso e agradecer a participação responsável dos integrantes do grupo de WhatsApp. Não se tem sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, enalteceu o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Fotos: Divulgação-Semop.