Contrato com empresa responsável pela obra foi assinado e unidade será reformada com investimento de R$ 20 milhões

A obra de ampliação do Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, começa a sair do papel. O contrato com a empresa responsável pela reforma foi assinado nessa terça-feira (19), e agora se inicia o planejamento para montagem do canteiro de obras. O investimento de R$ 20 milhões acontece por meio da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado, e os trabalhos devem começar já no próximo mês de maio.

“Na verdade, vamos fazer praticamente um hospital novo e sem prejudicar o atendimento atual. Nosso hospital vai crescer para o lado onde hoje fica o estacionamento dos funcionários. Será uma edificação de cinco pavimentos e pelo projeto vamos fazer três andares de estacionamento, com 70 vagas, melhorando muito a situação atual”, contou o prefeito Antonio Francisco Neto.

No novo prédio, o quarto andar vai abrigar o Centro Cirúrgico, que terá: cinco salas cirúrgicas; uma ala de repouso pós-anestésico com cinco leitos; sala de material esterilizado, que constará de dois autoclaves de 750lts – equipamento para esterilização de materiais; uma lavadora de traqueia; uma termodesinfectora (aparelho que realiza limpeza automática e desinfecção com água quente, e tem sistema de secagem próprio); uma lavadora ultrassônica, que automatiza a limpeza de instrumentos cirúrgicos. Neste andar também haverá 10 leitos de repouso pós cirúrgico. O 5º pavimento terá 20 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) adulto e mais 10 leitos de UCI (Unidade de Cuidados Intermediários) adulto.

O diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria, explicou que, com a transferência da maternidade do São João Batista para o Materno Infantil, no Retiro, o hospital vai ser transformado em um hospital cirúrgico. Toda a estrutura interna do pronto atendimento será ampliada, assim como a grande emergência e o número de consultórios e leitos.

“Esse projeto foi a solução encontrada para melhorar a qualidade do atendimento no hospital, que atende toda a região e ainda pessoas de fora do nosso estado. Estamos trabalhando muito para tornar o São João Batista num espaço cada vez melhor para quem busca atendimento e para quem atende”, contou Faria, acrescentando que a nova edificação será interligada ao atual hospital e contará com rampa e elevador.

A arquiteta e assessora técnica do HSJB, Cláudia Freitas, deu mais detalhes das mudanças: “Na grande emergência, nós vamos separar as partes de consultório da área de emergência vermelha e amarela. Onde hoje funciona o centro-cirúrgico ficarão todos os consultórios de pronto atendimento. Os setores de Nutrição, Administração e Urologia também serão ampliados. Esse último indo para um novo setor. A farmácia irá para uma nova área, de modo a atender a RDC 50 e 36, normas da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O almoxarifado terá três pavimentos, interligados por um elevador monta-carga. Uma central de tratamento de esgoto também será construída para atender às normas ambientais vigentes. A recepção principal será ampliada e um banheiro com acessibilidade será construído. Toda unidade atenderá as resoluções pertinentes a estabelecimento de saúde”, explicou Cláudia.

O prefeito Neto lembrou do trabalho de recuperação que foi feito na unidade, desde que reassumiu a administração municipal.

“Quando a gente assumiu a prefeitura em 2021, esse hospital estava sob intervenção judicial, envolvido em escândalos e por pouco não fechou as portas. Graças a um trabalho muito sério e ao apoio do governador Cláudio Castro, a realidade hoje é outra. Melhorou muito, mesmo sabendo que ainda temos muito para fazer”, afirmou o prefeito Neto. Imagens de divulgação/Secom/PMVR