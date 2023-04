Forças de Segurança de Volta Redonda são homenageadas em escola

Professores, estudantes e pais de alunos do Instituto Manuel Marinho participaram do evento que concedeu certificado de agradecimento à Semop e à Polícia Militar

O Instituto de Educação Professor Manuel Marinho, no bairro Vila Santa Cecília, prestou uma homenagem a autoridades da força de segurança de Volta Redonda. O certificado foi entregue, na manhã desta quinta-feira, 20, em reconhecimento ao trabalho realizado no decorrer das últimas semanas, quando falsas ameaças abalaram as comunidades escolares do município e do país.

O secretário Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, que representou toda a estrutura do município na área de segurança; o coordenador do programa “Segurança Presente”, major José Eduardo Martins Silvério; e a Patrulha Escolar da Polícia Militar foram agraciados com certificado pelo empenho e apoio à instituição escolar.

Cerca de 300 pessoas, entre professores, alunos, pais e responsáveis, prestigiaram a cerimônia, presidida pelo diretor do colégio, Alexandre Batista Silva. “Estamos muito agradecidos pelo apoio incondicional que tivemos das duas unidades da Patrulha Escolar (municipal e estadual), Secretaria Municipal de Ordem Pública e do “Segurança Presente”, que se mostraram incansáveis no trabalho realizado”, disse o diretor.

“Estou muito agradecido e lisonjeado com o reconhecimento de todos. Sabemos que, mesmo sem ter nada de concreto nas ameaças, estamos focados nas ações preventivas, que vão desde o patrulhamento até as visitas nos estabelecimentos de ensino e palestras, com o intuito de promover o resgate emocional dos profissionais da Educação, dos alunos, dos pais e todos os envolvidos”, explicou o secretário Luiz Henrique.

“Quero agradecer também ao efetivo da Patrulha Escolar do município e a todos os guardas municipais que entenderam o momento e se desdobraram para levar a tranquilidade às unidades escolares”, enalteceu o secretário. Fotos de Divulgação – Secom/PMVR