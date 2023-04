Cerimônia com as primeiras turmas de 2023 foi no Clube Comercial, nessa quarta-feira, 19; desde 2021, programa da prefeitura qualificou 4 mil para o mercado de trabalho

A Prefeitura de Volta Redonda promoveu a formatura de 1,1 mil alunos das oficinas do Programa de Inclusão Produtiva, coordenadas pelo Departamento de Proteção Básica da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac). A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu na tarde dessa quarta-feira, 19, no Clube Comercial, com festa para formandos e familiares.

A comemoração começou com música, apresentação de dança do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Siderlândia, e teve ainda salgadinho, refrigerante e bolo.

As oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva são ministradas nos 31 Cras, nos quatro Centros de Convivência dos bairros, no Centro de Inclusão Produtiva (CIP) e no Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa). O programa conta com quatro quiosques (dois na Vila Santa Cecília, um na rodoviária e outro no Aterrado) para comercialização de produtos alimentícios e artesanais produzidos.

Os formandos estavam divididos entre os cursos de cabeleireiro, barbeiro, trancistas, design de sobrancelhas, manicure e design de unhas, estética corporal (massagem relaxante), garçom e maitre, culinária, artes com costura, costura criativa, artes com material reciclável e artes em vidros. Os cursos são ofertados por semestre e, entre 2021 e 2022, já formaram mais de quatro mil pessoas.

A subsecretária de Ação Comunitária, Rosane Marques, a Branca, representou a secretária da Smac, Carla Duarte, na cerimônia e parabenizou os formandos, desejando sucesso. “Ver a alegria nos rostos de vocês nesta formatura confirma que o Cras faz a diferença na vida das pessoas. Capacitando pessoas para a inserção no mercado de trabalho, seja através de um emprego formal ou como empreendedor, fazemos de Volta Redonda uma cidade mais emponderada”, falou, agradecendo a dedicação da coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva da Smac, Marlene Mota.

Marlene repetiu a frase que usa em toda solenidade de entrega de certificados. “Saber não ocupa espaço. Não parem por aí. Busquem mais capacitação, pois o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Vocês têm a oportunidade, não deixem passar”, aconselhou. Logo em seguida recebeu uma homenagem em forma de vídeo da equipe do Centro de Inclusão Produtiva, além de uma orquídea pelo trabalho desenvolvido à frente do programa, que alcança mais de mil pessoas por semestre.

Também estavam na mesa de autoridades o assessor técnico do Banco da Cidadania, Marcos Vinícius; a diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Raquel Coutinho; a supervisora das oficinas, Eucinea Soares; e a coordenadora do Cras Mariana Torres, Sônia Aguiar, que pediu aos formandos que voltem ao Cras e convidem um vizinho, familiar ou amigo para conhecer as atividades.

“É uma alegria a mais quando chega um instrutor de oficina no Cras. Fazemos um levantamento de interesses na comunidade para trazer o curso mais procurado pelos moradores”, explicou Sônia, que falou por todas as unidades de Cras.

A aluna Maria Neusa, da oficina de Artes com Reciclados, do Centro de Convivência do Siderópolis, representou os formandos. “Com mais de 50 anos, não acreditava que pudesse aprender alguma coisa nova. Estava muito enganada e, agora, não quero parar mais”, disse, agradecendo a oportunidade.

Representante do Degase agradeceu a parceria da Smac

Durante a solenidade de entrega dos certificados, os formandos também assistiram a um vídeo de agradecimento de um ex-interno do Degase (Departamento Geral de Ações Socioducativas), em Volta Redonda, que, por meio de parceria com a Smac, recebe as oficinas do Programa de Inclusão Produtiva.

O diretor do Centro de Socioeducação (Cense) do município, Cristiano Oliveira, participou da cerimônia e reforçou que a capacitação faz a diferença também na vida dos adolescentes e jovens adultos que cumprem medidas socioeducativas na unidade.

“Ressocializar e inserir no mercado de trabalho é uma meta do Cense, que a Smac nos ajuda a alcançar. O programa nos ajuda e ajuda toda a sociedade”, ressaltou. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.