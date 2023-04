Novos equipamentos fazem exames mais rápidos e confortáveis, e ajuda na detecção precoce do câncer de mama

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue investindo em equipamentos para melhorar o atendimento aos pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). Os mais novos são dois mamógrafos de última geração, que oferecem imagens de alta qualidade e serão instalados no Centro de Imagem Gecy Vieira Gonçalves, na Policlínica da Cidadania, localizada no Estádio Raulino de Oliveira, bairro Jardim Paraíba.

De acordo com a secretaria de Saúde, os novos equipamentos contam com tecnologia que gera imagens mais precisas e detalhadas, além de possuírem um sistema de compressão de mama controlado por software, que permite uma compressão mais uniforme e confortável para a paciente, resultando em imagens melhores e menos desconforto.

“O mamógrafo é uma ferramenta essencial para a detecção precoce do câncer de mama e pode ajudar a salvar vidas. Com esses novos equipamentos, vamos poder dar mais agilidade, qualidade e conforto ao atendimento. A ideia é modernizar a estrutura da saúde pública, acolhendo da melhor forma possível os pacientes do SUS”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Imagens 3D

Os novos mamógrafos são capazes de realizar exames em pacientes com diferentes tamanhos e tipos de mama. Podem ser configurados para realizar mamografia digital 2D ou 3D, e exames como tomosíntese de mama, que oferecem uma visão tridimensional da mama para uma maior precisão.

Os equipamentos também têm a capacidade de realizar exames de mamografia em apenas alguns segundos, significando menos tempo de espera para a paciente e uma maior eficiência para os profissionais de saúde. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.