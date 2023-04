O pneu de uma moto estourou no fim da tarde de domingo, dia 23, por volta das 17h45min, e deixou o seu condutor e a passageira com ferimentos no km 290, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

Os dois foram socorridos pela CCR Rio-SP, concessionária que administra a rodovia e levados para Santa Casa de Misericórdia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o pneu traseiro estava excessivamente gasto.