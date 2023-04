Seminário gratuito no auditório da prefeitura também fará eleição para conselheiros do Comutran

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda promove nesta quinta-feira (27), das 16h às 20h, o Seminário de Mobilidade Urbana de Volta Redonda – Semob/VR 2023. Gratuito e aberto ao público em geral, o evento acontecerá no auditório da prefeitura – Palácio 17 de Julho, bairro Aterrado. O objetivo é apresentar à população o tema da Mobilidade Urbana Sustentável no âmbito local, e retomar as atividades do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de Volta Redonda (Comutran).

“Vamos promover palestras de capacitação e é importante essa participação da sociedade para construirmos políticas públicas voltadas para melhorar o transporte público e a mobilidade urbana em geral em nossa cidade”, afirmou o secretário da STMU, Paulo Barenco.

A programação da primeira parte do seminário terá abertura; exposições educativas e informativas sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana e a situação da Mobilidade Urbana em Volta Redonda.

Eleições para o Comutran

Durante o seminário serão realizadas as eleições para escolha dos representantes da sociedade civil que irão compor o Conselho de Transporte e Mobilidade Urbana (Comutran) nos próximos dois anos. Eles exercerão o controle social das atividades do conselho.

As inscrições para se candidatar terão início no intervalo do seminário. Em seguida haverá apresentação dos candidatos ao conselho, a votação, apresentação dos candidatos eleitos e o encerramento.

Requisitos – Qualquer pessoa poderá participar do Semob/VR23. Quem quiser participar da votação para conselheiro do Comutran, na condição de eleitor ou como candidato a conselheiro, deverá possuir mais de 18 anos e apresentar documento de identidade (CPF ou RG) até as 19h, no local do evento. Para a função de conselheiro, também é necessário atender ao Fórum integralmente e comprovar residência em Volta Redonda.

Comutran

O Comutran, de acordo com o Decreto Municipal Nº 14.878/18, e suas alterações, será composto por 15 membros e respectivos suplentes, com mandato de dois anos, sendo: cinco representantes da administração pública municipal; cinco da sociedade civil organizada (a serem eleitos no Semob/VR 2023); cinco membros representando o setor de transportes. Foto de arquivo – Secom/PMVR.