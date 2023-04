Todas as quartas-feiras pela manhã profissionais da entidade farão atendimento na sede da SMPD

A Prefeitura de Volta Redonda e a Ordem dos Advogados do Brasil de Volta Redonda (OAB-VR) se uniram, mais uma vez, para facilitar a vida das Pessoas com Deficiência (PCDs). Dessa vez a parceria vai permitir que a OAB, através dos profissionais que fazem parte da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, fiscalize as violações dos direitos das pessoas com deficiência, além de receber denúncias.

O atendimento terá início nesta quarta-feira, dia 26, na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), que fica na Avenida 17 de Julho, 20, no bairro Aterrado. O serviço será disponibilizado sempre às quartas-feiras, na parte da manhã.

A ação faz parte da estratégia do secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, e da presidente da OAB/VR, Carolina Patitucci, de unir o órgão público e a entidade para tratar dos direitos das pessoas com deficiência.

“Nosso objetivo com essa parceria é auxiliar as pessoas com deficiência resolverem questões práticas do dia a dia, e que muitas vezes não são respeitadas. Muitas delas ligadas à questão de prioridade. A partir desta quarta-feira, essas pessoas poderão nos procurar e ter os seus direitos garantidos”, disse o secretário Washington Uchôa. Secom/PMVR