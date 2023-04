Pilares de sustentação já estão concluídos. Alça fará ligação com o elevado da Ponte Alta

A construção do novo acesso ao bairro Siderville, em Volta Redonda, avançou mais uma importante etapa nesta quarta-feira (26). As equipes que atuam na obra içaram o penúltimo lance de vigas sobre os pilares de sustentação da alça de acesso, que vai ligar o bairro ao Elevado Presidente Castelo Branco, no bairro Ponte Alta.

Os pilares que vão sustentar a pista de rodagem já estão prontos e o início da rampa de acesso já começou a receber a concretagem. Esse trabalho deve continuar nesta quinta-feira (27), com a aplicação de concreto em outro trecho da rampa onde as equipes estão efetuando a amarração das ferragens.

“A obra está em um ritmo bom e logo a alça será conectada ao viaduto. Além disso, estamos recuperando uma área próxima à rampa de acesso, onde está sendo construída uma nova praça com espaços de lazer e esporte para os moradores”, destacou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Viaduto de 200 metros

Com investimento de R$ 3,633 milhões, a obra é fiscalizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e prevê a construção de um viaduto de 200 metros, com estrutura de concreto e ferro, ligando a Rua K, no Siderville, ao elevado da Ponte Alta, com duas pistas: uma de entrada e outra de saída. Além da alça de acesso, a praça do bairro por onde o viaduto vai passar será revitalizada, com novo paisagismo, brinquedos e quadra poliesportiva.

O acesso atual ao bairro Siderville é feito por uma rua acessada pela Via Sérgio Braga, e no local circulam carretas e caminhões, além possuir obstáculos como ultrapassagem da linha férrea, calçamento danificado e poeira constante. A construção do viaduto vai proporcionar mais segurança, atendendo a uma reivindicação dos moradores. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.