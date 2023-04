Policiais rodoviários federais (PRF) receberam informações na noite de terça-feira, dia 25, por volta das 19 horas, sobre um caminhoneiro que estava descendo, na contramão, a pista de subida da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

O caminhoneiro seguia no sentido Rio de Janeiro quando foi abordado no km 230, da Dutra. Os agentes depararam com a carreta atravessada na pista que ficou totalmente interditada. O condutor, de 58 anos, estava tentando manobrar o veículo para retornar ao sentido correto, tendo transitado três quilômetros pela contramão de direção.

O condutor, natural do Estado do Paraná, alegou era a segunda vez que fazia o trajeto e acabou se confundindo ao entrar errado na cabeceira da Serra das Araras. Disse que quando percebeu que estava na contramão estava tentando voltar na mão correta.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) da PRF em desfavor do motorista da carreta pelo crime de menor potencial ofensivo. Além de responder criminalmente, foram aplicadas as devidas multas de trânsito pelas infrações constatadas, no valor total de R$ 805,48.