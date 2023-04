Trabalho da Atenção Primária realizado na cidade recebeu a premiação com a melhor avaliação dentre os 70 inscritos

O trabalho realizado pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na área da Atenção Primária, conquistou o primeiro lugar na avaliação entre os municípios do estado que participaram nessa terça-feira, dia 25, da 3ª Mostra Estadual de Práticas de Saúde Cosems RJ/IdeiaSUS-Fiocruz, realizada no campus da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), em Manguinhos, na capital carioca. Foram inscritos mais de 70 trabalhos, sendo 12 classificados para a mostra, com Volta Redonda se destacando em primeiro.

Realizado pelo Conselho Municipal de Secretarias de Saúde do Rio de Janeiro (Cosems RJ) e pela FioCruz, o evento reuniu representantes da área da Saúde de outros municípios do estado e teve, dentre seus objetivos, promover o intercâmbio das práticas implementadas no SUS (Sistema Único de Saúde).

A médica de família da SMS, Silvia Mello dos Santos, foi quem apresentou o trabalho realizado na cidade, com o tema “A Reforma da APS em Volta Redonda: o provimento médico de 100% das equipes de Atenção Primária”, que obteve a maior nota (96,5) dada pela Comissão Especial de Avaliação do evento.

“O trabalho fala da reestruturação da Atenção Primária, de estratégias de gestão para reorganizar a rede que herdamos em 2021. Tínhamos a pandemia, com a Atenção Primária fragmentada, com 40% de cobertura médica na época. Era preciso reorganizar o sistema e fomentar políticas de provimento voltadas para as necessidades dos nossos territórios. Assim começa o incentivo ao desempenho para a lotação médica de 100% das equipes, que culminou em 2023. Não apenas isso, a gestão investiu em infraestrutura, informatização de 100% das unidades, além da descentralização de programas importantes como hanseníase e tuberculose”, contou Silvia.

Município participará de mostra nacional

Volta Redonda foi premiada ainda com a Curadoria em Saúde do IdeiaSUS, e a experiência do trabalho realizado no município estará entre as práticas que vão representar o estado do Rio na 18ª Mostra Brasil Aqui tem SUS, do Conasems (Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde).

A secretária municipal de Saúde de Volta Redonda, Maria da Conceição de Souza Rocha, que também é vice-presidente do Cosems RJ, participou da mostra, acompanhada da equipe da SMS. Ela fez parte da mesa de abertura e contribuiu com comentários sobre a experiência de municípios apresentadas durante o evento.

“A reforma da APS (Atenção Primária à Saúde) está apenas começando. Temos muito para avançar para uma porta de entrada que gere resolução, mas este trabalho mostra que estamos no caminho certo”, disse a secretária Conceição.

Também participaram do evento representantes de secretarias de Saúde e de regionais dos seguintes municípios: Rio Bonito; Carmo; Miracema; Quissamã; Vassouras; São Pedro da Aldeia; Piraí; Maricá; Petrópolis; Bom Jesus de Itabapoana; Duque de Caxias. Fotos de divulgação/Secom/PMVR