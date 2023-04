Castramóvel começa a atender nos bairros de Volta Redonda

Açude é o primeiro local; inscrições podem ser feitas no Cras do bairro a partir desta quinta-feira, dia 27, das 8h às 16h. Serão disponibilizadas 120 vagas de castração

O Castramóvel da Prefeitura de Volta Redonda vai começar a atender nos bairros do município. O Açude será o primeiro local beneficiado com a ação em prol do bem-estar animal. A partir desta quinta-feira, dia 27, os interessados em castrar seu cão ou gato devem procurar o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do Açude 1, das 8h às 16h, para fazer o agendamento.

Serão oferecidas 120 vagas de castração gratuita, divididas da seguinte forma: 20 (vagas) para cadelas até 10kg; 20

(vagas) para cadelas até 20kg; 40 (vagas) para gatas (fêmea) e 40 (vagas) para gatos ou cães (macho). As cirurgias vão acontecer de 8 a 19 de maio, das 8h às 17h, no bairro.

A coordenadora da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Janaina Soledad, destacou que todos os bairros de Volta Redonda serão comtemplados com o castramóvel.

“A prefeitura vai divulgar o cronograma completo do castramóvel em breve nas redes sociais, com as próximas localidades que serão atendidas. O castramóvel ficará 15 dias em cada bairro e as pessoas poderão fazer o cadastro nos Cras”, disse.

O castramóvel foi adquirido pela prefeitura, por meio de licitação com emendas parlamentares do então deputado federal Antônio Furtado e da deputada Soraya Santos. A licitação ocorreu após projeto de lei autorizativo do vereador Paulo Conrado, de reuniões com os vereadores Renan Cury e Paulinho AP.

Foto de arquivo/PMVR.