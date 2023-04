Volta Redonda sedia programa ‘Capacita RJ’ nesta semana

Cursos e seminários são coordenados pelas secretarias de Planejamento do município e do Estado do Rio de Janeiro

A Secretaria de Planejamento, Transparência e Modernização da Gestão (Seplag) de Volta Redonda, em parceria com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, promove nesta semana o Programa ‘Capacita RJ’ nos municípios. O treinamento para servidores públicos de Volta Redonda e cidades do Médio Paraíba começou na terça-feira, 25, e vai até quinta-feira, 27, no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Na terça-feira, 25, o tema foi “Introdução à Nova Lei de Licitações n° 14.133/21”. O curso foi ministrado pelo subsecretário de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, Thiago Dias, e sua equipe Raphael Campos, Hugo Carvalho, Ricardo Vasconcelos e Alcione Quintas.

“O objetivo é qualificar o servidor sobre a Nova Lei de Licitações para que ele possa executar com mais eficiência e qualidade os procedimentos de licitação e compras do município onde atua”, explicou a secretária de Planejamento de Volta Redonda, Cora Peixoto da Silva.

Ainda segundo a secretária, a lei foi criada em 2021 com intuito de otimizar os procedimentos, visando garantir mais rapidez e eficiência para a compra ou contratação de bens e serviços, bem como gerar mais transparência para todo processo licitatório.

Nesta quarta-feira, 26, pela manhã, o curso foi “Gestão por Resultados”, ministrado por Marco Pacheco e Diogo Coelho, que atuam na Seplag-RJ. “A gestão por resultados tem a função de mostrar aos órgãos públicos a direção efetiva e integrada de seu processo de criação de valor público, buscando eficiência de desempenho, além da consecução dos objetivos de governo e a melhoria contínua de suas instituições”, explicou Cora Peixoto.

Na parte da tarde, aconteceu o Seminário sobre o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social (PEDES), com a presença do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Nelson Rocha.

Ele explicou que o PEDES é um plano que cria mais oportunidades para melhorar a vida da população fluminense.

“A estrutura produtiva fluminense foi dividida em seis complexos econômicos: Economia da Saúde; Economia do Mar; Cultura e Turismo; Infraestrutura e Logística; Petróleo e Gás; e Economia Verde. E o desenvolvimento por missões e a transformação estrutural, com ênfase em complexos econômicos, constituem pedras fundamentais para garantir um caminho de consolidação para um futuro promissor”, concluiu.

Nesta quinta-feira, 27, pela manhã, os profissionais da Seplag-RJ, Débora Sader e Vitor Drumond vão falar sobre “Noções Básicas de Planejamento: PPA”; e na parte da tarde, Manoela Souza e Beatriz Sá, também da secretaria estadual, vão abordar “Noções Básicas de Orçamento Público (LDO e LOA)”. Fotos de divulgação – Secom/PMVR