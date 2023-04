Um homem foi preso no fim da madrugada desta quinta-feira, dia 27, por tentativa de furto qualificado ao tentar entrar no apartamento de um homem, de 46 anos, localizado na Rua 166, no bairro Laranjal, em Volta Redonda.

Ele foi encurralado pelo proprietário do imóvel e seu cão, da raça Chow-Chow. De acordo com as primeiras informações, a vítima, após render o suspeito, de 25 anos, acionou a Polícia Militar, que o levou para a delegacia, onde permaneceu preso na carceragem da unidade policial pelo crime.

O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.