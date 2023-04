Volta Redonda sedia mais uma vez workshop regional de Defesa Civil

Evento teve intuito de promover a integração de boas práticas e planejamento entre órgãos, visando período de Alerta de Verão

Volta Redonda sediou pelo segundo ano consecutivo o II Workshop de Integração e Planejamento Regional de Defesa Civil, promovido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ). O evento aconteceu na sede da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil da cidade, na Ilha São João, e reuniu representantes de outros 14 municípios (Itatiaia, Resende, Quatis, Porto Real, Barra Mansa, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Rio das Flores, Vassouras, Paraíba do Sul, Três Rios, Levy Gasparian e Paty do Alferes). O objetivo foi promover a integração de boas práticas e planejamento entre órgãos, visando o período de Alerta de Verão – que se inicia em novembro.

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda, Rubens Siqueira, agradeceu o reconhecimento do Governo do Estado, através do coordenador regional de Defesa Civil, tenente-coronel Euler Lucena Tavares Lima, por mais uma vez escolher a cidade para sediar o workshop. Ele lembrou que apesar de ações sistêmicas durante todo o ano, de abril a outubro, época que antecede o período de chuvas, a Defesa Civil atua com ações de antecipação, prevenção e planejamento.

“Para nós é motivo de muita satisfação e alegria ter este reconhecimento do Governo do Estado. Por sermos, não só uma cidade referência, mas um município que tem uma Defesa Civil forte, vibrante e solidária; um sistema de Defesa Civil atuante e um plano de contingenciamento homologado pelo Governo Federal. Este workshop fortalece o sistema de Defesa Civil da região, onde cada município apresenta suas vulnerabilidades, ameaças e o que devem fazer até outubro”, disse Rubens.

Lucena falou sobre o porquê da escolha por Volta Redonda para sediar o evento: “Volta Redonda é uma Defesa Civil que possui uma estrutura muito boa, uma equipe muito dedicada, competente; o Rubens é, não só comprometido, mas muito experiente e abre as portas da Defesa Civil. Como estamos saindo do período de chuvas, entendemos ser um bom momento para fazer este workshop de planejamento e integração”, explicou.

Durante o workshop, houve a apresentação de atividades mensais programadas pela Sedec-RJ, entre elas a realização de um seminário regional sobre prevenção e combate a incêndios florestais em junho, e visitas técnicas às defesas civis, prefeituras e grupamentos de bombeiros militares em julho. A Defesa Civil de Volta Redonda também se colocou à disposição para treinamentos e integração com órgãos de outras cidades.

“O município sediou com muita propriedade e satisfação para que pudéssemos entender quais são as demandas que o Governo do Estado terá para a região Sul Fluminense, como os municípios irão se comportar frente ao calendário apresentado e, evidentemente, caminhar firme e forte buscando todas as ações de antecipação junto à sociedade”, finalizou Rubens. Fotos: Cris Oliveira/PMVR