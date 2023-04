Colisão envolve carro e caminhonete na BR-393 em Volta Redonda

Uma colisão envolveu um carro e uma caminhonete na manhã desta quinta-feira, dia 27, no km 286, trecho urbano da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) no acesso ao bairro Jardim Amália II, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista do carro sofreu ferimentos e foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista. A PRF e a Polícia Militar foram até o local do acidente. O trânsito estava sendo feito no sistema siga-pare.

No local onde ocorreu a colisão existe semáfaro (sinal de trânsito). Foto: PRF