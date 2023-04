Ele ignorou uma medida protetiva em favor da mãe da criança, sua ex-mulher; caso foi registrado na 88ª DP

Um jovem de 26 anos foi preso em flagrante no início da noite desta quarta-feira, dia 26, em Barra do Piraí, por ameaçar a filha de quatro anos de morte e ignorar uma medida protetiva expedida em favor da sua ex-mulher, mãe da menina. O relacionamento do casal durou sete anos e, por não aceitar o término, o acusado começou a perseguir, xingar e ameaçar a vítima. Ontem (26) à tarde, ele pulou o muro da residência onde mãe e filha residem, no bairro Santo Antônio, e com uma cópia da chave invadiu o local. Além de reiterar as ameaças feitas anteriormente, o jovem pegou o celular da filha e fugiu.

A mãe da menina compareceu à delegacia da cidade para registrar o caso. As buscas pelo suspeito foram realizadas em conjunto, por policias da 88ª DP e do serviço reservado (P2) do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar). Ele foi encontrado no bairro Matadouro. A ação também teve o apoio da Guarda Municipal.

O delegado titular da unidade, Antonio Furtado, anexou ao auto de prisão em flagrante áudios e prints de conversas que confirmam as ameaças. Furtado contou que em um dos áudios enviado à ex-mulher, o jovem bastante alterado disse: “Eu vou brotar aí e matar todo mundo”.

O suspeito foi indiciado pelos crimes de injúria, ameaça e perseguição. Somadas, as penas chegam a 3 anos de prisão. O delegado ainda explicou que poderia ter fixado uma fiança e liberado o preso, porém, em razão do seu histórico de ameaças e perseguições, e por acreditar que a liberdade dele se configura como um risco para a ordem pública, optou pela prisão em flagrante sem fiança.

– Mesmo já existindo uma medida protetiva, ele se ocultou do Oficial de Justiça para não tomar conhecimento, segundo sua ex-mulher e teve a coragem de invadir a casa dela. E para piorar, ameaçou também de morte a filha indefesa de quatro anos, o que me leva a crer que esse jovem, usuário de drogas, é capaz de praticar atos de violência a qualquer momento. Então, para garantir a vida dela e da criança, enxerguei a prisão em flagrante como a melhor alternativa. Não podemos esperar que ocorra um feminicídio para ligar um alerta. Nossa função é justamente trabalhar para que crimes mais graves sejam evitados – frisou.

A 88ª DP conta com o NIAM (Núcleo de Atendimento à Mulher). O espaço foi criado para amparar as vítimas, explicando e defendendo seus direitos, estimulando as denúncias e realizando estudos para identificar o perfil dos agressores.