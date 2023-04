A partir da próxima quinta-feira (27), auxiliares que atuam com crianças bem pequenas receberão conhecimentos básicos sobre o desenvolvimento infantil

A Secretaria Municipal de Educação de Volta Redonda (SME-VR) realiza nos dias 27 de abril e 4 de maio, das 7h15 às 11h e das 13h15 às 17h, uma formação continuada para aproximadamente 390 auxiliares de Educação Infantil da rede municipal de ensino. A formação é necessária já que esses profissionais atuam com crianças bem pequenas e precisam possuir conhecimentos básicos sobre o desenvolvimento infantil.

O objetivo é oportunizar às auxiliares de Educação Infantil uma visão ampla do trabalho que precisam realizar na escola; de suas atribuições junto aos professores e do seu papel na estimulação lúdica das crianças.

“Desta forma, estamos oportunizando reflexões, conscientização e esclarecimentos aos auxiliares de educação visando à garantia do desenvolvimento das crianças” explicou Jane Márcia Lopes dos Reis, chefe da seção de Educação Infantil do Departamento Pedagógico da SME-VR.

As auxiliares de Educação Infantil, que atendem crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses, serão distribuídas entre os dois dias de formação, nos dois turnos. A capacitação ocorre no Teatro do Colégio João XXIII, no bairro Retiro. Foto: Divulgação-PMVR