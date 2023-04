Policiais da 2ª Unidade de Polícia Ambiental apreenderam no sábado, dia 29, seis pássaros em gaiolas penduradas numa parede de uma residência no bairro Roseira, em Barra do Piraí.

No local os militares fizeram contato com o proprietário onde o mesmo franqueou a entrada e acompanhou toda fiscalização. Foram localizados seis pássaros, sendo dois canários da terra, um trinca ferro, um sabiá, um melro e um celeiro, todos sem anilhas.

Os agentes perguntaram sobre as documentações pertinentes o homem informou não possuir. O homem ficou ciente do crime ambiental e foi levado para a Delegacia de Polícia.

O homem foi liberado e as aves foram apreendidas.