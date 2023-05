Ótica Municipal entrega mais de 600 óculos por mês em Volta Redonda

Espaço beneficia pessoas com deficiência (PCD), portadores de HIV, a Melhor Idade e estudantes da rede pública municipal

A Ótica Municipal Padre Ernesto Moreira Lamim (Ótica da Cidadania), localizada no Estádio Municipal Raulino de Oliveira, bairro Jardim Paraíba, em Volta Redonda, está trabalhando intensamente. Diariamente cerca de 40 atendimentos são realizados, incluindo as pessoas que vão solicitar os óculos. Nesse primeiro quadrimestre do ano, a ótica já entregou 2.554 unidades para a população, registrando uma média de 639 óculos mensalmente.

Somente no ano passado cerca de 7 mil óculos foram entregues gratuitamente a idosos, estudantes da rede pública municipal e pessoas com deficiência (PCDs). Isso representou um aumento de 30% em relação ao registrado no ano anterior (5,4 mil em 2021). De 2021 para cá o local já ofertou 14.937 óculos.

O coordenador da Ótica Municipal, César Cândido da Silva, ressalta que em 2023 a tendência é que esse número aumente. “Nosso fluxo de atendimento engloba desde as pessoas que vão solicitar informações até as que vão pedir pequenos reparos nos seus óculos, como troca das hastes, parafusos, armação quebrada, entre outros. Esse ano já notamos um crescimento em relação ao mesmo período de 2022”, contou o coordenador, lembrando que no ano passado foram realizados 2 mil consertos de óculos.

Para executar o trabalho, a Ótica da Cidadania conta com uma equipe composta por duas atendentes e dois montadores. “Sem eles não seria possível realizar esse atendimento aos usuários. Aproveito para agradecer ao carinho, eficiência e comprometimento que cada um deles tem com o trabalho”, disse o coordenador.

Para adquirir o produto gratuitamente, é necessário: ser morador de Volta Redonda; ter renda de até dois salários-mínimos; além de ser portador de HIV, ou ter mais de 60 anos, ou ser aluno da Rede Municipal de Ensino, do EJA (Ensino de Jovens e Adultos), da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). É preciso, ainda, apresentar a receita médica do SUS (Sistema Único de Saúde), cópia do comprovante de residência e o cartão do SUS.

O tempo de espera para que o usuário possa pegar os seus óculos é de aproximadamente uma semana, com exceção para os que possuem um grau mais alto ou com alguma especificidade em que as lentes precisam ser encomendadas. Nesse caso o prazo para entrega é de 20 dias.

Cerca de 80% dos beneficiários do serviço são idosos. “A maioria deles faz dois óculos, um para perto e outro para longe, ou apenas um, com lente bifocal”, disse César.

A Ótica da Cidadania funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Estádio Raulino de Oliveira, que fica na Rua 545, s/nº, no bairro Jardim Paraíba. Foto: Divulgação/PMVR.