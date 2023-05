Carro pega fogo na Dutra em Barra Mansa

Um carro pegou fogo no início da tarde desta terça-feira, por volta das 13h30min, no km 269, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Barra Mansa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada e se deslocou até o local onde o veículo Hyundai HB20 com placa de Volta Redonda ainda estava em chamas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar o fogo. O proprietário do veículo, de 43 anos, conseguiu estacionar o veículo no acostamento e sair antes que fosse atingido pelas chamas.

Ninguém ficou ferido. Houve lentidão no trânsito por conta de curiosos que diminuíam a velocidade para ver o que tinha ocorrido. O fogo atingiu todo o veículo sobrando apenas a carcaça do automóvel no acostamento.