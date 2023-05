Procedimento foi realizado em paciente de 70 anos, com grave fratura articular do úmero proximal direito

O Hospital São João Batista (HSJB) realizou na semana passada uma cirurgia complexa, inédita na unidade de saúde e rara de ser feita: a artroplastia total do ombro com prótese reversa. O procedimento foi realizado pela equipe de cirurgia do ombro do HSJB, composta pelos médicos Túlio Coimbra e Sérgio Pistarino. A cirurgia foi realizada em um paciente de 70 anos, com grave fratura articular do úmero proximal direito.

De acordo com o diretor-médico do HSJB, o ortopedista e traumatologista Flávio Reis, o material utilizado para a prótese reversa de ombro é de última geração e possui um custo alto.

“É a primeira vez que uma cirurgia desse tipo é realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na região. Até então esse procedimento era realizado apenas nos hospitais privados da cidade. Com essa cirurgia, o paciente deverá recuperar a capacidade funcional do ombro, viabilizando a realização de atividades cotidianas”, explica o diretor-médico.

Para Reis, a cirurgia é vantajosa também por cessar a dor do paciente. “São patologias bastante dolorosas, e a prótese também age nisso. Ela alivia a dor e recupera o movimento”, conta o médico.

O diretor-geral da unidade, Sebastião Faria, destaca que, mais uma vez, Volta Redonda sai na frente em realizar uma cirurgia tão complexa na rede pública de saúde.

“Essa prótese basicamente surgiu para resolver problemas que não tinham como serem solucionados com outras técnicas. E realizar esse tipo de procedimento em um hospital público demonstra o compromisso que a administração municipal tem com a saúde da população. Estamos avançando e não vamos parar. Vamos continuar oferecendo serviços de excelência aqui no HSJB” relata o diretor-geral. Fotos de divulgação/Secom/PMVR