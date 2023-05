Zoo-VR devolve à natureza gavião atingido por tiro de chumbinho

Animal passou por todo o processo de reabilitação e foi solto em área de preservação

Um final feliz! O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) devolveu à natureza, na segunda-feira (1º), um gavião-carijó, atingido por um tiro de chumbinho. O animal chegou ao Zoo-VR após ter sido resgatado pela Guarda Ambiental de Barra Mansa no dia 11 de abril, no bairro Boa Vista II, no município vizinho.

A soltura foi feita em uma área de preservação da região, em um local totalmente monitorado, com ocorrência da espécie e também com alimento disponível.

“A ave chegou aqui com ferimentos na asa esquerda e no tronco. No zoológico, fizemos todo o processo de reabilitação, com os testes de voo e de caça. Agora, novamente ele está voando pelos céus de Volta Redonda”, afirmou o médico veterinário do Zoo-VR, João Gabriel de Souza Silva.

Este foi o segundo animal vítima de maus-tratos que o Zoológico Municipal de Volta Redonda trata e devolve para a natureza em menos de um mês. No dia 6 de abril, uma fêmea de paca (Cuniculus paca), resgatada e levada ao zoológico com ferimentos de arma de fogo, foi devolvida para o seu habitat.

O Zoo-VR oriente que, caso a população encontre algum animal necessitando de ajuda, deve-se entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, pelo 193, para eles efetuarem o recolhimento, ou para o zoológico (3350-7276), para ter alguma orientação. Foto: Divulgação-Secom/PMVR.