Iniciativa faz parte do projeto ‘Volta Redonda Formando Profissionais’, que visa gerar oportunidades de crescimento pessoal e profissional

Jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas no Centro de Socioeducação Irmã Asunción de La Gándara Ustara (Cense Volta Redonda), no bairro Roma, estão participando do curso de informática promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Fundação Beatriz Gama (FBG). As aulas tiveram início em meados do mês de abril e o curso tem duração de quatro meses.

A iniciativa faz parte do projeto “Volta Redonda Formando Profissionais”, que visa aperfeiçoar habilidades, gerando oportunidades de crescimento pessoal e profissional, preparando mão de obra qualificada para o mercado de trabalho. O trabalho é realizado em parceria com o Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), através do Centro de Socioeducação (Cense) Irmã Assunción de La Gándara Ustará.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira Gonçalves, ressalta que a realização de cursos para esses jovens faz parte das ações da FBG, que olha por toda a juventude de Volta Redonda, incluindo os mais invisibilizados, como esses jovens que estão no sistema socioeducativo.

“O objetivo é promover ressocialização e qualificar os jovens, melhorando suas perspectivas, para que eles possam encontrar melhores oportunidades no mercado do trabalho quando deixarem a unidade”, ressaltou Vitor Hugo. Foto: Divulgação – Secom/PMVR.