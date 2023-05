Abertura da Copa de Futsal Regional é marcada por muita emoção

Competição é realizada pela Smel em parceria com o Jornal Diário do Vale; cerimônia ocorreu no ginásio do bairro Retiro, na manhã de sábado, dia 06

Com uma cerimônia marcada por momentos de muita emoção, foi aberta na manhã deste sábado, dia 06, a 18ª edição da Copa Diarinho do Vale de Futsal , ocorrida no ginásio Amaro Inácio, do bairro Retiro. Realizada pela prefeitura, por meio da secretaria municipal de Esporte e Lazer (Smel), em parceria com o jornal Diário do Vale, a Copa é a maior competição esportiva infanto-juvenil do interior do Estado do Rio. O evento retorna após sete anos e terá a participação de cerca de 3 mil atletas com idades entre 6 e 17 anos, de sete cidades da região. A solenidade, que lotou o ginásio do Retiro, recebeu a presença dos pais e atletas representantes das 212 equipes que estarão na disputas nos próximos dois meses.

Na mesa de autoridades, estavam presentes o prefeito Antônio Francisco Neto, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, o deputado estadual, Munir Neto, o diretor-presidente do Jornal Diário do Vale, Luciano Pançardes, o vereador Betinho Albertassi e o subsecretário de Esporte e Lazer, Daniel Ferreira. A solenidade foi aberta com o desfile das delegações participantes e execução do Hino Nacional Brasileiro.

“Serão dois meses com jogos eletrizantes e a busca de títulos em várias categorias. Lembramos da importância social que sempre foi a Copa Diarinho, que está de volta após anos de espera. Graças ao trabalho inscansável do nosso Deputado Munir, pelo apoio do prefeito Neto, que entende o esporte como ferramentas social e de saúde. Agradeço muito ao Luciano Pançardes, desejando muito sucesso na sua gestão a frente do novo Diário do Vale. Somos gratos também ao ex-deputado federal Deley, por ter criado um evento de participação da família num ambiente saudável e de alegria. Fazemos esta Copa pela paz nas escolas e na nossa cidade”, disse a secretária Rose Vilela, aproveitando para agradecer a toda a equipe da Smel.

O diretor-presidente do Diário do Vale, Luciano Pançardes, ressaltou que para ele era uma grande alegria poder retornar com a Copa Diarinho do Vale. “É um prazer para nós estarmos juntos com a Smel neste importante evento para a nossa região. Agradecemos as instituições e os 3 mil atletas que acreditam neste projeto. Agradeço as secretarias de esporte das cidades de Barra Mansa, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Rio Claro, Vassouras e Volta Redonda. E, que possamos, fazer na quadra o melhor que é revelar muitos talentos”, salientou Pançardes.

O prefeito Antônio Francisco Neto brincou com o público, dando bom dia a todos e, foi respondido com vibração pelos pais e a garotada. “Em nome da cidade deVolta Redonda, agradecemos ao Luciano Pançardes, por nos apoiar nesta Copa Diarinho. Muito obrigado a todos os diretores, aos funcionários do jornal Diário do Vale, aos professores da Smel e aos pais pela realização deste brilhante evento. E aos atletas, muitos de cidades vizinhas, sejam bem-vindos a Volta Redonda”, disse o prefeito.

Após os discursos, o cerimonial conduziu os juramentos do árbitro e do atleta. Na sequência foi apresentado um espetáculo de dança por integrantes dos programas oferecidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e ainda a participação da equipe “Cheerleading Pride”, do curso de Educação Física, do Unifoa. O fogo olímpico e o acendimento da pira olímpica foi realizado por quatro atletas da Copa. E com o acendimento, houve uma especial queima de fogos e show de efeitos especiais, que emocionou todo o público.

A dona de casa, Cleonice Vitória Tomás, acompanhava o neto Cleberson, de 12 anos. “Ele treina na Arena do Aterrado e a participação na competição vai deixar ele ma

is experiente e fazer amizades saudáveis”, disse ela. Os dois filhos do policial militar, Fabrício Cruz, participam do futsal da Smac (secretaria municipal de Ação Comunitária). “É fabuloso, pois o esporte é a melhor formação para eles”, ressaltou. O jovem Higor Nogueira, 16 anos, é o goleiro da equipe da cidade de Rio Claro. “Somos 22 atletas e estamos treinando muito para a Copa”, contou.

A Copa- O torneio acontece entre 6/5 e 2/7 e os jogos da Copa Diarinho acontecerão aos sábados e domingos em oito ginásios de Volta Redonda, são eles: Retiro, Santo Agostinho, Santa Cruz, 249, Vila Rica, Três Poços, Açude e Siderlândia. Uma das novidades deste ano será a transmissão ao vivo de alguns jogos pelo canal do Diário do Vale no YouTube.

As equipes serão divididas em Série Prata (instituições públicas) e Série Ouro (instituições particulares), distribuídas em seis categorias por idade. As categorias Sub-7 (5 a 7 anos) e Sub-9 (8 a 9 anos) terão participação mista (masculino e feminino), em formato de festival. A Sub-11 (10 a 11 anos) também terá formato misto. Para quem for competir nas categorias Sub-13 (12 a 13 anos), Sub-15 (14 a 15 anos) e Sub-17 (16 a 17 anos), as disputas serão divididas entre masculino e feminino.

Os primeiros jogos acontecem neste domingo, dia 07, em quatro ginásios de Volta Redonda: Três Poços, Açude, Vila Rica e Santo Agostinho. A primeira categoria a entrar em quadra é a sub-11.