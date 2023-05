Um policial que estava de folga reconheceu um suspeito de vários crimes, de 21 anos, no início da tarde deste domingo, por volta das 12h15min, em um campo de futebol na Rua João Bonifácio, no bairro Boa Sorte em Barra Mansa.

O agente pediu apoio aos policiais que compareceram ao campo de Boa Sorte Futebol Clube. A informação dos policiais é de que o suspeito teria a intenção de cometer homicídios no bairro Piteiras.

O suspeito teria participado da chacina ocorrida no fim de fevereiro deste ano, em uma barbearia no bairro Santa Lúcia. Na ocasião, quatro homens foram mortos e um baleado. Os agentes disseram que o homem, foragido da Justiça, tem várias passagens por homicídios na área da 2ª Companhia. Ao perceber a movimentação policial, o suspeito tentou sair do local onde estava para não ser reconhecido.

Os policiais conseguiram localizá-lo e efetuaram a abordagem. Ele não resistiu e informou outro nome para os agentes que desconfiaram e conseguiram a sua identidade oficial. Ele disse: “perdi”. Ao ser revistado nada de ilícito foi encontrado. Foi arrecadado um telefone LG K22 cor preta, que foi apreendido, mas não foi possível identificar o Imei e nem o número por estar bloqueado.

O homem com mandado de prisão foi conduzido à Delegacia de Polícia, com auxílio de algemas para segurança dos agentes e pelo risco de fuga. Ele é acusado de pelo menos quatro homicídios, sendo um no bairro Santa Lúcia. O autor possui as seguintes anotações criminais: três homicídios tentados, um provocado por arma de fogo, motim de presos, porte de arma de fogo (duas vezes), um porte de drogas para consumo, um roubo, quatro por tráfico, uma resistência, uma ameaça, três associação para o tráfico, um calúnia, dano ao patrimônio público, dois desacatos e um por estatuto do desarmamento. Levado para a Delegacia de Polícia, ele permaneceu preso.