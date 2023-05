Uma colisão traseira envolveu três veículos no início da tarde desta terça-feira, no km 286, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma vítima que foi levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A pista está parcialmente interditada.