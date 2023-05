Um jovem de 19 anos, com um mandado de prisão temporária por homicídio, foi preso na manhã desta segunda-feira (15) em Rio Claro. Ele foi encontrado no Morro do Estado.

A Polícia Militar fazia um patrulhamento pelo local quando avistou o rapaz. Em consulta ao sistema, foi verificado que havia um mandado em aberto contra ele, expedido pela Justiça do município.