Secretaria de Saúde realiza ações nos fins de semanas nos shoppings Sider e Park Sul; dos vacinados, 85,13% são moradores e 15% de fora do município

O governo municipal, desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, defendeu o acesso das doses a todos em Volta Redonda. Em 19 janeiro de 2021, quando a vacina começou a chegar ao Brasil, o município iniciou o processo de combate direto à Covid-19. Há dois anos, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vem se destacando na vacinação com inovações e estratégias ousadas.

Além das 46 unidades básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBSs e UBSFs), que ofertam de segunda a sexta-feira as doses, os shoppings Sider e Park Sul são pontos de imunização aos fins de semanas e feriados, através do plantão de vacinação. Com esta iniciativa, o município atingiu a marca de 11.679 doses no mês de abril deste ano. Das doses aplicadas, 85,13% foram em moradores de Volta Redonda, e 15% em pessoas de fora do município. Vale lembrar que os percentuais não são meros números, são vidas preservadas por meio da imunização, principalmente de pessoas que abraçaram a vacina.

Volta Redonda vacina pessoas de todo o país, a exemplo de cidades já registradas como: Fortaleza (CE); Aracaju (SE); Caucaia (CE); Recife (PE); Belém (PA); Vitória da Conquista (BA); Goiânia (GO); Anápolis (GO); Vila Velha (ES), Vitória (ES); Cachoeiro de Itapemirim (ES); Aracruz (ES); João Monlevade (MG); Lavras (MG); São Vicente de Minas (MG); Manhuaçu (MG); Joinville (SC); Porto Alegre (RS); Londrina (PR); Guarulhos (SP); e Pindamonhangaba (SP), por exemplo.

O médico sanitarista da secretaria de Saúde de Volta Redonda, Carlos Vasconcellos, citou que o município não dificulta, em nenhum momento, o acesso à vacinação.

“A Secretaria Municipal de Saúde sempre buscou avançar nos índices de vacinação, entendemos que o SUS (Sistema Único de Saúde) é para todos, mesmo diante das dificuldades. No início da campanha, as doses eram limitadas pela quantidade de habitantes, mas graças ao esforço da equipe e por meio da parceira com o Estado, a busca por doses foi e é intensa para que não faltem vacinas em Volta Redonda”, comentou.

Vacinação contra Covid-19 e Influenza

A vacina bivalente contra Covid-19 – que funciona como reforço para quem recebeu pelo menos duas doses de AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer ou Janssen – está sendo aplicada em todas as unidades básicas de saúde para pessoas acima de 18 anos. Vale lembrar que o intervalo para receber a bivalente é de quatro meses da última dose tomada.

Já a vacina contra Influenza (gripe) está sendo oferecida a toda a população, a partir de seis meses de idade, também em todas as unidades de saúde. As doses contra Covid-19 e gripe podem ser feitas no mesmo dia, sem intervalo. É necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS.

Serviço

Unidades de saúde: das 8h às 16h30;

Unidades em funcionamento até as 18h30: 249, Vila Mury, Açude 1, Siderlândia, São Geraldo, Vila Rica/Tiradentes, Volta Grande, Santo Agostinho e Santa Cruz. Fotos de arquivo/PMVR.