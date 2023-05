Inaugurações e homenagens marcam solenidade de 50 anos da AAP-VR

Após semanas marcadas por comemorações e um baile de aniversário na sexta, dia 19, a solenidade do Jubileu de Ouro da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR) aconteceu neste sábado (20), de manhã, no Centro Integrado de Saúde e Assistência (CISA), no bairro Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda.

Quatro inaugurações e várias homenagens marcaram o evento, que contou com, aproximadamente, 100 pessoas, entre diretores, colaboradores, convidados e associados.

Entre as novidades, foram inauguradas as dependências do novo Centro Odontológico Bergonsil de Oliveira Magalhães, um moderno auditório, com o nome de Camilo Riker Furtado, pai do delegado Antônio Furtado; o Studio de Pilates Irene Ribeiro Vaz, mulher do presidente Ubirajara Vaz, e a moderna Academia de Musculação Munira Arbex Francisco, mãe do prefeito Antônio Francisco Neto;

Para o presidente Ubirajara Vaz, é motivo de orgulho a instituição que preside completar 50 anos em pleno crescimento. “Que possamos seguir inspirando mais pessoas e instituições a contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e de permanente defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas”, afirmou.

Homenagens

Além das inaugurações, a AAP-VR homenageou pessoas e autoridades que são parceiros da entidade ou que lutam pela melhoria da qualidade de vida dos aposentados, pensionistas e idosos.

Receberam certificados de honra ao mérito ou moções de reconhecimento e congratulações o delegado Antônio Furtado, que, quando deputado, conseguiu emendas para a implantação das melhorias agora inauguradas; o prefeito Antônio Francisco Neto, o deputado estadual Munir Francisco Neto, o presidente do Conselho Municipal do Idoso, Geraldo Vida, a presidente da Federação das Associações dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, Yedda Gaspar, e a presidente da Rede Iberamericana de Aposentados e Pensionistas, Maria Machado Cota, além da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC) de Volta Redonda, Carla Passos Duarte.