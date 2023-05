Membros da equipe socioambiental do MEP participaram na sexta-feira (19) da roda de conversa com estudantes e professores ligados à Escola Intercultural Brasil-França, no Colégio Estadual Piauí, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda O encontro aconteceu no auditório do colégio e foram apresentaram aspectos sobre a Pedreira da Voldac.

Os professores Leonardo Gonçalves e Joyce Joyce Ramos Carvalho, da equipe de coordenação da Escola Bilíngue, explicaram detalhes à equipe do MEP sobre o convênio Brasil-França, assinado em outubro de 2022 com a Seduc, a prefeitura de Volta Redonda e o Consulado Francês

“No programa trabalhamos aulas de francês para o Ensino Médio e parte das disciplinas ministradas no idioma estrangeiro. Também está incluso no programa o trabalho questões socioambientais, oportunidade que temos para construirmos juntos conhecimentos e informações sobre a Mata Atlântica no Brasil, tema indicado pelo programa. Localmente estamos avaliando a possibilidade do projeto da Escola Bilíngue ter a marca da resiliência ambiental diante do desenvolvimento de Volta Redonda”, destacou a professora Joyce Ramos.

“Conhecer a Pedreira da Voldac, os seus potenciais, a sua história, as agressões e agora com uma biodiversidade crescente inserida na Mata Atlântica em VR será marco. Estamos pensando e trabalhando para incluir no programa bilíngue, que nos orienta para que até outubro seja apresentado um projeto que envolve a cidade. No projeto o pedido de ações de recuperação de espaço da Mata Atlântica no seu território. A pedreira, pode sim concorrer com outros Estados na disputa educacional. Agora vamos agendar nossa visita guiada por vocês na pedreira”, afirmou o professor Leonardo, articulador da visita do MEP.