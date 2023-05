Segurança Presente prende homem acusado de estupro de 4 filhas

Policiais da Operação Segurança Presente prenderam um homem de 47 anos com um mandado de prisão em aberto por estuprar suas quatro filhas. O criminoso foi preso na tarde desta sexta-feira (19), na Rua Benedito Coelho de Castro, no bairro Fazenda Caxias, em Seropédica.

Uma moradora do bairro suspeitou do homem que circulava pelas ruas e informou aos agentes do Seropédica Presente. Chegando ao local, o suspeito foi abordado pelos policiais e após consulta ao Núcleo de Inteligência, foi constatado um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara de Seropédica em 2022 por estupro. Ele abusava das suas quatro filhas, sendo uma de 16 anos e as outras não tiveram a idade divulgada.

Ele foi levado à 48ª DP e posteriormente para a 57ª DP (Central de Flagrantes de Nova Iguaçu), onde permaneceu preso. O criminoso possui anotações criminais por: ameaça, estupro, lesão corporal e homicídio.