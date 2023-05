Cargo ocupado pela primeira vez pelo município é resultado do trabalho executado na Região do Médio Paraíba

O trabalho desenvolvido pelo Conselho Municipal de Políticas Públicas para Drogas e Álcool (Comuda) de Volta Redonda vem surtindo efeito positivo e sendo conhecido por todo o estado do Rio de Janeiro. O resultado desse trabalho rendeu ao Comuda, pela primeira vez, uma vaga no Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (CEPOPD/RJ).

A presidente do Comuda, Neuza Jordão, ressalta que conseguir esse assento no CEPOPD/RJ foi muito importante, pois Volta Redonda concorreu com conselhos de outros municípios do estado. “Ficamos felizes e honrados em ocupar essa vaga. Isso demonstra que o trabalho que desenvolvemos na nossa cidade e na região do Médio Paraíba vem sendo reconhecido. Essa vaga vai fortalecer o trabalho que estamos executando. É no conselho que se discute políticas públicas, não só para a capital, mas também para o interior”, disse a presidente.

A secretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, Rosangela de Souza Gomes, parabenizou o trabalho desenvolvido em Volta Redonda e pela conquista da vaga. “O consumo da droga lícita e ilícita é uma preocupação da gestão municipal e estadual. Através da posse do CEPOPD/RJ, temos certeza de que faremos um trabalho com o olhar de todo o estado. Cada um vai falar da sua particularidade, ajudando a construir uma política central que possa coibir e extinguir a questão das drogas no nosso estado. Para nós é muito importante trabalhar a prevenção, para que a nossa população não entre nessa patologia, que é muito maléfica”, disse a secretária.

CEPOPD/RJ

O CEPOPD/RJ, instituído pelo Decreto nº 42.426, de 27 de abril de 2010, atua como órgão normativo e deliberativo das políticas públicas sobre drogas no estado do Rio de Janeiro, vinculado administrativamente à estrutura da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH).

Entre as principais atribuições e competências do CEPOPD/RJ, está a de conduzir uma política estadual, acompanhar e fiscalizar a aplicação da mesma, trabalhando na perspectiva do controle social, articulado ao Conselho Nacional.

Comuda

O Comuda tem como atribuição sugerir e fiscalizar as políticas públicas para drogas e álcool, com a participação de diversos segmentos, com o objetivo de avançar e cumprir a missão da prevenção, cuidado, tratamento e reinserção dos dependentes na sociedade.

O Conselho é composto por presidente e vice-presidente, além de diretores, 1º secretário; 2 º secretário; e por representantes das secretarias municipais de Educação (SME), de Ação Comunitária (Smac), de Saúde (SMS); de Políticas Para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH); da Fundação Beatriz Gama (FBG); Conselhos Tutelares I e II; e Coordenadoria Municipal da Juventude (CoordJuv).

Da sociedade, compõem o Comuda: o Centro Espírita Caminho da Luz; Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAP-VR); Lar Espírita Irmã Zilá; Instituto de Desenvolvimento, Estudo, Ações e Implementações Sociais (Ideais); Federação de Amor Exigente (Feae); Pastoral da Sobriedade; Universidade Federal do Sul Fluminense; e Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA). Todas as entidades têm um titular e um suplente. Secom/PMVR