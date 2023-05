Homem é baleado no bairro Boa Vista, em Barra Mansa

Um homem de 35 anos foi baleado com dois tiros na noite de sábado, dia 20, por volta das 19h55min, na Rua João Xavier Itaboraí no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. A vítima foi levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a Santa Casa de Misericórdia. No hospital, ainda deitado na maca, o homem contou aos policiais que é usuário de drogas e que foi ao topo do escadão da rua comprar entorpecentes para consumo próprio. Ao retornar, na descida do escadão, foi baleado por dois criminosos.

Um dos suspeitos de atirar já foi identificado, enquanto o outro não foi reconhecido pela vítima. Populares informaram aos agentes que ouviram três disparos. Aos policiais, a vítima contou não saber o motivo de ter sido baleado, pois não teria nenhuma desavença e nenhum desafeto.

O estado de saúde da vítima é estável. Ele passou por cirurgia e continua internado. O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado.