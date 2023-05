Homem é preso por provocar “apagão” nos bairros de Resende

Policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar estavam em patrulhamento na noite de sábado, por volta das 23h40min quando avistaram um homem, de 46 anos, em um poste de energia com várias ferramentas, na Rua José Carlos Giovanni, no bairro Mutirão em Resende (RJ).

Ao ser abordado, o homem confessou ser o responsável por desligar as luzes dos postes a mando do tráfico local, com o objetivo de dificultar a visibilidade e ações da polícia.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, junto com as ferramentas. Após apreciação do delegado, o homem permaneceu preso.

MATERIAIS APREENDIDOS

Uma trena 8 metros

Três alicates

Um GPS Multilaser

Cinco chaves de fenda

Quatro facas de serrinha

Um pen drive

Um interruptor de energia

Um cinto talabarte e uma escada de 10 metros