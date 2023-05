Polícia Militar detém suspeitos de tráfico em Resende

Policiais militares estavam em patrulhamento na noite de sábado, por volta das 20h45min, quando depararam com um adolescente, de 14 anos, com uma mochila nas costas na Rua Araxá, no Condomínio Tulipas, no bairro Fazenda da Barra 3, Resende (RJ).

Durante abordagem, quatro suspeitos teriam atirado contra os policiais militares e fugiram por uma área de mata. A equipe não revidou e tomou conhecimento de que um jovem, de 24 anos, teria se ferido com um tiro na perna durante a fuga.

Ele foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência, de Resende. Na unidade hospitalar, os agentes reconheceram o jovem como um dos autores que atiraram contra a viatura policial. Ele foi autuado e permaneceu preso em flagrante.

Foram apreendidos

Um revólver calibre 32

Oito munições calibre 32

11 pequenos tabletes de erva seca

204 trouxinhas de erva seca

100 pedras aparentando ser crack

Dois pinos contendo pó branco

Três rádios comunicadores

Uma base carregador e R$ 114,00.