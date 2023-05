Encontro na secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos reuniu promotores de justiça, representantes municipais, entre outras autoridades

A sede da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda sediou neste mês um encontro da secretária Glória Amorim e equipe técnica da secretaria com autoridades municipais, e representantes do poder judiciário. O objetivo foi dialogar e definir melhores estratégias sobre o atendimento das mulheres em situação de violência doméstica e familiar no município.

Durante o encontro, os profissionais conversaram sobre a implantação de um projeto inovador que possibilitará o melhor atendimento às mulheres que comparecem à Deam para o Registro de Ocorrência, contribuindo assim para o melhor funcionamento da rede de atendimento, para o apoio e o enfrentamento dessa violência doméstica. Este é o segundo encontro dessa força coletiva de trabalho que atua em rede municipal para fortalecer o atendimento; a primeira reunião aconteceu em abril, de forma virtual.

Estiveram presentes a delegada titular da Deam (Delegacia Especializada em Atendimento da Mulher) do Estado, Juliana Almeida; promotores de Justiça junto ao Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar e Promotoria de Tutela Coletiva – Maria Eduarda Spinelli e Leonardo Kataoka.

Também participaram da reunião: Fernanda Bertolino, Thaís Leite e Calebe Maciel (técnicas do Núcleo de Apoio Técnico e Assessoria Jurídica do Ministério Público estadual); Vanilda Coutinho (coordenadora do Centro de Atendimento à Mulher/Ceam); da SMDH, as servidoras municipais Juliana Rodrigues (chefe de Gabinete), Letícia Marques (diretora do Departamento de Políticas para Mulheres), Angélica Emilie (coordenadora da Casa Abrigo); além do guarda municipal Oscar Marques (Patrulha Lei Maria da Penha); e Rosane Soares (atendente da Deam).

Rede – A rede de atendimento à Mulher em Volta Redonda é composta pela SMDH, Ceam; Casa Abrigo Deiva Ramphini Rebello; Patrulha Maria da Penha (Guarda Municipal); Guardiões da Vida (Polícia Militar); Deam; Central de Atendimento à Mulher (tel. 180); Defensoria Pública; Promotoria de Justiça, junto ao Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar; Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar. Fotos de divulgação/Secom/PMVR