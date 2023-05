A família do pequeno Rafael Moreira Delfim Filho, de 5 anos, de Barra Mansa, criou nas redes sociais uma vaquinha para arrecadar fundos que ajudem a custear um exame para o menino em uma clínica particular. Diagnosticado com epilepsia, a mãe do menino, Elaine Pinheiro do Amaral, informou que o objetivo da campanha é descobrir o tipo e o grau da doença que o filho tem. A meta é arrecadar R$ 3 mil. (veja no fim da matéria como ajudar).

De acordo com Elaine, a família é moradora do bairro Boa Vista II. Segundo ela, Rafael têm crises constantes e tem medicações que ele toma que podem ser até prejudiciais à saúde do filho. “Eu só posso trocar o medicamento quando o exame tiver pronto. Não temos condições, o SUS não disponibiliza esse tipo de exame e como não temos plano de saúde, só restou procurar uma clínica particular”, disse a dona de casa.

Elaine disse também que a primeira crise convulsiva do filho foi aos sete meses. A partir daí, ele começou a ser tratado com neuropediatria. “A epilepsia foi descoberta no ano passado, através de exames. O Rafael toma oito vidros de remédios, que duram dois meses, e essas medicações são para controlar as crises, desencadeadas a qualquer momento e hora do dia. Esse exame irá ajudar bastante o tratamento dele, pois, com mapeamento genético, a médica conseguirá descobrir o tipo de epilepsia que ele sofre”, concluiu.

Para ajudar a mãe de Rafael a conseguir a quantia para a realização do exame do filho, basta clicar no link ao lado e fazer uma doação: https://www.vakinha.com.br/3754341

Você pode ajudar via Pix usando a chave: 3754341@vakinha.com.br