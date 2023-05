Polícia Civil prende idoso por tentar aplicar golpe em Barra Mansa

Policiais civis da 90ª DP, comandada pelo delegado Rodolfo Atala, prenderam em flagrante nesta terça-feira, dia 23, um idoso, de 62 anos, que tentava aplicar o chamado “golpe do seguro”, em Barra Mansa. O homem, que é morador de Bananal (SP) compareceu à Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, alegando que teve o carro roubado na segunda-feira, dia 22, por dois homens armados, na estrada que liga Barra Mansa à cidade paulista de Bananal.

De acordo com o idoso, os assaltantes estavam em uma motocicleta e mandaram que ele saísse do carro levando o veículo, um HB20. Os policiais civis desconfiaram da história cheia de contradições e começaram a refazer o caminho até onde supostamente o carro havia sido roubado.

O homem, ao perceber que sua história estava sendo descoberta, devido as contradições, relatou aos policiais que estava realmente mentindo e que, na verdade, o carro havia sido entregue por ele a um desmanche de veículos em São Paulo, com o intuito de receber o seguro do carro, fingindo que havia sido roubado.

O homem chegou a comunicar à seguradora que havia sido roubado, momento que foi informado pela empresa que precisava fazer o Registro de Ocorrência, momento em que ele veio à delegacia de Barra Mansa para fazer o registro e foi descoberto.

A prisão faz parte da força tarefa criada na cidade para coibir os crimes dessa natureza.