A cantora Tina Turner morreu aos 83 anos, nesta quarta-feira, dia 24, após uma longa doença” em sua casa em Küsnacht, perto de Zurique, na Suíça.

Turner, frequentemente chamada de a “rainha do Rock ‘n’ Roll”, foi uma das maiores cantoras de todos os tempos, conhecida por sucessos como “What’s Love Got to Do with It” e “(Simply) The Best”.