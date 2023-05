A família do pequeno Arthur Felipe, de apenas 6 anos, de Barra Mansa, está realizando nas redes sociais uma campanha para arrecadar fundos para comprar uma cadeira de rodas para o menino, diagnosticado com câncer no cérebro. Morador do bairro Santa Izabel, Arthur teve o tumor cerebral descoberto em novembro do ano passado e a meta da família é arrecadar R$ 4 mil (veja no fim da matéria como ajudar).

Segundo a mãe, Maiara da Conceição, assim que o câncer foi descoberto, o filho ficou internado por dois dias na Santa Casa de Misericórdia. “Levamos ele para o Rio onde foi feita uma cirurgia, onde foi retirado parte do tumor”, disse a mãe. Cinco dias após receber alta, Arthur voltou a sentir fortes dores de cabeça e foi novamente internado na Santa Casa, onde, segundo a mãe, a criança teve paradas cardíacas e convulsões.

– Ele teve que ser induzido ao coma e intubado. Em seguida, levamos novamente ao Rio, com suspeita de morte encefálica. Porém, após tomografia, os médicos verificaram que o cérebro dele ainda estava funcionando, mas com muito líquido. Um novo procedimento foi realizado em janeiro deste ano e, desta vez, o tumor foi totalmente retirado, mas ele teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) isquêmico -, lamentou.

De acordo com Maiara, com o AVC, o filho ficou com sequelas e teve perda de visão e perda de fala. “Hoje, usa traqueostomia e gastrostomia (GTT) para se alimentar. Atualmente, está internado no Hospital Regional, em Volta Redonda, e já conseguiu a Home Care – atendimento domiciliar -. Agora, está precisando de cadeira de rodas. Peço ajuda de todos”, disse a mãe.

Para ajudar Maiara a comprar uma cadeira de rodas para o filho, basta clicar no link ao lado e doar uma quantia: https://www.vakinha.com.br/3750246

Você pode ajudar via Pix usando a chave: 3750246@vakinha.com.br