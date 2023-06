Cantor Sidney Magal tem sangramento no cérebro por hipertensão

De acordo com o neurocirurgião, Dr. Bruno Burjaili, a hipertensão é um dos principais causadores deste tipo de problema

O cantor Sidney Magal (72) passou por um episódio preocupante durante um show no interior de São Paulo, após sentir mal-estar devido a uma crise de hipertensão arterial, ele foi hospitalizado e posteriormente diagnosticado com um pequeno sangramento talâmico no cérebro.

O artista encontra-se internado no Hospital do Coração (HCor), na Zona Sul da capital, onde está sob cuidados médicos, de acordo com o boletim médico, Sidney apresenta boas condições clínicas e sua evolução tem sido positiva. Após 72 horas de observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ele foi transferido para uma ala regular do hospital.

“Os AVCs mais comuns de que ouvimos no dia-a-dia são os isquêmicos, ou seja, falta sangue em determinada parte do cérebro. No entanto, o hemorrágico também é bastante frequente; nele, ocorre um sangramento no tecido cerebral, que pode chegar a ser fatal ou deixar sequelas irreversíveis. Alguns casos são cirúrgicos, enquanto outros ocorrem até sem causar sintomas”.

“A hipertensão arterial, conhecida popularmente como pressão alta, é um dos principais causadores deste tipo de sangramento no cérebro. Eventos em pessoas famosas são um alerta para que as pessoas se lembrem da importância de controlar sua pressão arterial, pois o problema pode passar bastante tempo sem sintomas aparentes e se manifestar de modo grave inesperadamente” Afirma o Dr. Bruno Burjaili.

Cantor Passou mal durante show

Durante o show em São José dos Campos, Sidney sentiu uma indisposição e recebeu atendimento médico no local. Após ser medicado, os médicos aconselharam que ele não retornasse ao palco por questões de segurança, mesmo assim, o cantor fez questão de cantar algumas músicas no camarim antes de encerrar a apresentação.

Sidney Magal tem recebido acompanhamento médico e está em processo de recuperação, seguindo as orientações das equipes médicas.