Centro Cardiológico Municipal inicia atendimento em Volta Redonda

Unidade, inaugurada nessa segunda-feira (29), é pioneira na região e reúne no mesmo local consultas, exames e terapias de reabilitação para pacientes

O Centro Cardiológico Municipal Camilo Riker Furtado, no bairro Aterrado, em Volta Redonda, começou a receber os seus primeiros pacientes nesta terça-feira, dia 30. A unidade, inaugurada nessa segunda-feira (29), é pioneira na região e está preparada para realizar no mesmo local consultas, exames e terapias de reabilitação para pacientes cardiológicos. O horário de funcionamento é das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, atendendo os pacientes do município referenciados pelas unidades da Atenção Primária à Saúde – unidades básicas de Saúde e de Saúda da Família (UBSs e UBSFs).

Morador do bairro Açude II, Sérgio Simão Leonel, de 57 anos, foi um dos primeiros pacientes atendidos no novo centro cardiológico. “Eu tive dois AVC’s (Acidente Vascular Cerebral) e um infarto, e trato com a doutora Tatiana desde 2018. Estou achando a estrutura muito boa e com certeza irá ajudar muito no meu tratamento. Está aprovado”, disse.

Quem também aprovou a nova unidade foi Deusiana de Brito Ferreira, de 49 anos, moradora do Padre Josimo. “A ideia e a estrutura são boas, o atendimento muito bom, as meninas super educadas, tem tudo certinho, banheiro limpinho, tudo com qualidade muito boa. Tudo de muito bom agrado”, afirmou.

Todos os cardiologistas da Rede Municipal de Saúde passarão a atender no local. Tatiana Cunha de Paiva Carvalho foi uma das médicas que estava atendendo na unidade neste primeiro dia de trabalho.

“A estrutura está maravilhosa, com todos os cardiologistas atendendo e também conseguiremos fazer todos os exames cardiológicos, tudo na mesma unidade. Agora o paciente chega, consegue realizar a consulta cardiológica e já sai com os exames agendados, o que faz com que ele tenha um retorno mais precoce, porque, antigamente, era um retorno mais tardio, e isso vai ser muito bom, ajudando na prevenção de doenças cardíacas como a hipertensão, AVC e infarto. Vamos salvar muitas vidas aqui em Volta Redonda”, pontou Tatiana.

O Centro Cardiológico oferta consultas, exames indicados para diagnóstico de doenças cardíacas como Mapa (Monitoração Ambulatorial da Pressão Arterial), usado para a verificação da pressão arterial de forma mais aprofundada; Holter, por aparelho portátil, que mede a atividade elétrica do coração durante 24 horas; eletrocardiograma; ecocardiograma; e ergometria, teste de esteira. Com isso, os atendimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) serão agilizados.

Mudança no atendimento

Todas as consultas de cardiologia da Policlínica da Cidadania Bernadino de Souza, no Estádio da Cidadania, passaram a ser realizadas a partir desta terça-feira, dia 30, no Centro Centro Cardiológico Camilo Riker Furtado, que fica na Rua Desembargador César Salamonte, nº 191, no bairro Aterrado, próximo à esquina com a Avenida 7 de Setembro.

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, pede para que os pacientes, anteriormente agendados para consultas cardiológicas na Policlínica da Cidadania Bernadino de Souza, no Estádio Raulino de Oliveira, entrem em contato com a policlínica para confirmar data e horário da consulta com o cardiologista pelos telefones: 3345-7571, 3320-5350 ou 3345-8298. Todas as consultas agendadas serão realizadas. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR.