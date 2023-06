Todos saíram com castração gratuita garantida pela prefeitura, que realizou 73 cadastros para o procedimento em outros animais

A “Caminhada Amicão”, evento da TV Rio Sul com apoio da Prefeitura de Volta Redonda, realizado no último domingo (4) na Ilha são João, proporcionou finais felizes para 18 cães adotados. Os caninos ganharam um novo lar por meio do Espaço de Adoção “Família Animal”, projeto da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA).

“Foram adotados filhotes, sendo cinco machos e 13 fêmeas, que são animais oriundos de fiscalizações referentes a maus-tratos e alguns estavam em lares temporários. Todos já foram adotados com castração garantida pela prefeitura”, contou a coordenadora de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade.

Durante o evento, a equipe da Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também realizou o cadastro de 73 animais para castração gratuita: 26 cães machos e 31 fêmeas; 6 gatos e 10 gatas. A coordenadora da Vigilância Ambiental, Janaína Soledad, disse que a participação no evento foi boa para dar visibilidade aos trabalhos em relação ao bem-estar e saúde dos animais, levando informação para a população.

“Os cadastros feitos durante o ‘Amicão’ foi para que a castração aconteça no CCZ (Centro de Controle de Zoonoses). Caso o castramóvel esteja no bairro onde o dono do animal more, o procedimento poderá ser feito no castramóvel”, acrescentou Janaína.

Após atender moradores do Açude, o Castramóvel da Prefeitura de Volta Redonda foi para o bairro São Sebastião, onde estão sendo feitas inscrições no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro, das 8h às 16h. As cirurgias começarão no dia 15 de junho (quinta-feira), e o castramóvel vai ficar no São Sebastião até o dia 29.

“Desde que voltamos para prefeitura, lançamos a ambulância animal, nosso castramóvel já está funcionando e as obras do Hospital Veterinário estão a todo vapor. Volta Redonda está avançando muito na saúde e também vamos avançar nos cuidados com os animais. No fundo, é tudo uma coisa só”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos de divulgação.Secom/PMVR.