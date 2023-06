Sindicato da Construção Civil participa do 10º Congresso da Conticom

O tema do evento foi “Reconstruir, Avançar e Edificar”

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Volta Redonda e região, Zeomar Tessaro, acompanhado do secretário-geral Sebastião Paulo de Assis, do diretor de finanças, Sebastião Monteiro, e do diretor de formação, Carlos Henrique Pio, participou nesta terça e quarta-feira (6 e 7), em São Paulo, do 10º Congresso da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e da Madeira (CONTICOM). O objetivo foi buscar informação e ampliar os conhecimentos para fortalecer a luta da entidade, com foco na reconstrução e na retomada de empregos e direitos.

Durante o evento, temas importantes para o setor da construção em todo o Brasil embasaram os debates, como o Combate a Informalidade, o Trabalho Precário e Escravo, os Desafios da Fiscalização nas Relações de Trabalho, o Papel da Classe Trabalhadora no Processo de Reindustrialização do Brasil, a Saúde e Segurança no Local de Trabalho, entre outros assuntos.

Os dirigentes sindicais de Volta Redonda ainda participaram da aprovação do Plano de Ação para o próximo período de trabalho, da eleição e posse da nova direção da CONTICOM – mandato 2023/2027, da qual Zeomar e Sebastião Paulo fazem parte.

No entendimento do presidente Zeomar Tessaro, o encontro foi extraordinário porque no Plano de Ação aprovado pelos participantes foram definidas várias ações de unificação de pauta e recomendações a serem seguidas pelos sindicatos filiados.

– Para os trabalhadores da nossa base a participação nesse Congresso representa o fortalecimento da luta. Vamos continuar reforçando a fiscalização e buscando a manutenção de direitos, combatendo o trabalho sem registro em carteira de trabalho que tem trazido grande prejuízo aos trabalhadores – ressaltou Tessaro.