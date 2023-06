Morre psicóloga, de 25 anos, que fez campanha na luta contra o câncer

A psicóloga Francieli Marques Seabra, de 25 anos, que estava se tratando de um câncer no cérebro morreu nesta quinta-feira, dia 8, no Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Rio de Janeiro.

Francieli, moradora de Volta Redonda, foi submetida a uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro. Em abril deste ano, parentes e amigos dela se mobilizaram para fazer uma campanha de arrecadação de recursos para que ela fosse submetia a cirurgia.

A doença foi descoberta há um ano. Cláudia Helena Vaz Marques Seabra, mãe de Francieli, contou que a filha se formou em 2020 e chegou a instalar um consultório, do qual teve que se afastar quando recebeu o diagnóstico da doença.

O corpo está sendo velado numa igreja da Rua Chico Mendes, no bairro Vale Verde, onde ela morava. O sepultamento está marcado para esta sexta-feira no Cemitério Portal da Saudade, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda.