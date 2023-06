Policiais militares apreendem grande quantidade de drogas em Resende

Na ação, foram apreendidos pinos de cocaína, trouxinhas de maconha e anotações do tráfico de drogas

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações do Disque Denúncia, prenderam um jovem, de 20 anos e apreenderam um adolescente, de 15 anos, na tarde da quarta-feira, dia 7, com grande quantidade de entorpecentes na Rua Araxá (Condomínio Tulipa) bairro Fazenda da Barra II, em Resende (RJ).

Uma denúncia anônima levou os policiais até quatro suspeitos que estariam praticando o tráfico de drogas. Os suspeitos empreenderam fuga, mas dois foram detidos dentro de uma residência.

Os suspeitos foram apreendidos com uma sacola com 72 pinos cocaína, 62 trouxinhas maconha, 76 pedras crack, um rádio transmissor, nove cartuchos deflagrados calibre 12, dois celulares, dois cadernos com anotações do tráfico e R$ 65,00.

Diante dos fatos, os detidos e o material apreendido, foram levados para a sede da 89ª DP (Resende), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso.

Denuncie a localização de pontos de drogas, de forma anônima, ao Disque Denúncia.